НАБУ вручило подозрение скандальному соратнику Порошенко Гладковскому

Бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому вручили подозрение в пятницу, 18 октября.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст. 364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно - ОАО «Автомобильная компания» Богдан Моторс».

В частности, следствие считает, что бывший первый заместитель секретаря СНБО обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет госбюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», входящей в состав ПАО «Автомобильная компания» Богдан Моторс». В результате таких действий государству нанесен более 10,62 млн гривен убытков.

Кроме того, детективы НАБУ установили, что бывший чиновник не задекларировал доходы жены, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева, о которых ему было достоверно известно. Речь идет о доходах в размере 54 тыс. долларов (за 2016), 63 тыс. долларов (за 2017) и 47,5 тыс. долларов (за 2018).

«Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», - говорится в сообщении.

Как известно, 17 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского во время его попытки выехать из страны по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). В то же время нардеп от «Европейской солидарности» Артур Герасимов заявил, что сообщения о задержании Олега Гладковского являются фейком, ложью и не соответствуют действительности, а из аэропорта он отправился домой. Сын Гладковского отрицает, что его отца освободили, а сам фигурант объявил голодовку в знак протеста

Напомним, что ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.

Отметим, что Гладковский-младший он назвал расследование оборонного скандала фейком и пообещал назвать фамилии людей, которые за этим стоя.

11 марта журналисты Bihus.Info опубликовали завершающую часть расследования о хищениях в оборонной сфере. В новой порции переписок между фигурантами скандала обсуждаются суммы взяток, которые «заносятся» в СБУ, военную прокуратуру и налоговую за закрытие дел по скандальной фирме «Оптимумспецдеталь». Фигурирует в фильме и НАБУ, но у бюро оказалась особая роль.

Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Позже стало известно, что фигурант журналистского расследования о хищениях в украинской оборонной сфере Андрей Рогоза выплатил государству 26,6 миллиона гривен после того, как ему предъявили обвинения в неуплате налогов.