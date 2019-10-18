Кабмин запустил проект по детенизации рынка алкоголя и сигарет, - министр Дубилет

Кабинет министров Украины запустил проект по детенизации алкоголя и табака.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Информируя о своей работе на этой должности за 50 дней, Дубилет рассказал о 7 самых важных проектах.

«Начали проект по детенизации алкоголя и сигарет ... Если коротко, планируем вывести значительную часть рынка из тени. Это спасет много жизней и добавит в бюджет 2-3 млрд в следующем году», - отметил он.

Кроме того, он сообщил, что начата тотальная диджитализация бизнес-процессов Кабмина.

«Я рассчитываю, что большинство процессов мы переведем в цифру в течение 3-6 месяцев, а потом доберемся и до других госорганов. Электронный обмен документами дожмем уже в этом году (он должен был начаться с 1 октября, но мгновенно перенастроить людей не получается)», - заявил Дубилет.

По словам министра, запущен также проект, благодаря которому удалось существенно снизить рейдерство. При этом он пообещал поделиться ближайшим временем «вдохновляющей статистикой» по этому поводу.

Кроме того, министр активно работает над концепцией проекта»Электронные больничные», а также запустил в электронной форме единый процесс подачи «ориентировок» на таможню со стороны силовиков, что, по его убеждению, снизит коррупционное давление на бизнес.

Запущен пилотный проект по централизации «поддерживающих» функций в Кабмине.

«Сейчас около 30% работников Кабмина выполняют одинаковые т.н. поддерживающие функции. Мы планируем централизовать их и вывести на новый уровень по качеству и эффективности», - пояснил Дубилет.

Напомним, один из крупнейших производителей сигарет в Украине остановил производство.