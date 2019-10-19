Генпрокурор назначил прокурора Крыма Мамедова своим заместителем

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 18 октября подписал приказ о назначении Гюндуза Мамедова на должность своего заместителя.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Гюндуз Мамедов в 1996 году окончил Одесский государственный университет имени Мечникова, а в 2013 году - Одесский национальный экономический университет.

С 1996 года работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого заместителя прокурора Приморского района города Одессы. С 2012 до 2013 год работал в аппарате прокуратуры Киевской области. С декабря 2013 по июль 2014 Гюндуз Мамедов работал в должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры. В июле 2014 года назначен прокурором Одессы, в декабре 2015 года - заместителем прокурора Одесской области.

С августа 2016 года - прокурор Автономной Республики Крым. Кандидат юридических наук.

Таким образом, теперь у Рябошапки пять заместителей: кроме Мамедова, это Виталий Касько (первый заместитель), Виктор Чумак (главный военный прокурор), Виктор Трепак и Назар Холодницкий (руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры).