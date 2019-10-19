ГБР сообщило о подозрении в пытках еще двоим полицейским: они четыре часа жесткого избивали мужчину, который вступил с ними в перепалку

В пятницу, 8 октября, следователи Киевского теруправления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в пытках двум полицейским Васильковского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Об этом в своем Telegram написал директор ГБР Роман Труба.

Как отметил Труба, инцидент произошел в декабре 2019 года – мужчина на остановке общественного транспорта начал словесный спор с полицейскими, которые в ответ на это применили к нему слезоточивый газ и начали бить прикладом автомата.

«На видео хорошо видно, что людей в погонах совсем не смущает количество прохожих и автомобилей вокруг. Они цинично продолжают применять силу», – написал он.

После этого, как пишет директор ГБР, полицейские вывезли его мужчину в наручниках в безлюдную местность и начали жестоко бить.

«Дошло до того, что горе-полицейские закрыли человека в багажнике, ударив прикладом упомянутого автомата по голове. Продолжались все эти издевательства около четырех часов», – отметил он.

Родственники мужчины его разыскивали и, надеясь на помощь, обращались в тот же Васильковский отдел полиции.

«Полицейские, кстати вернули потерпевшего именно туда, выписав ему протоколы об админнарушении», – добавил он.

Также Труба утверждает, что данное преступление полицейские хотели скрыть с целью избежать ответственности за содеянное.

Ранее сообщалось, что двое полицейских на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек и доставили их в участок. Там они «выбивали» признание в совершении кражи золотой цепочки, используя при этом психологическое давление, угрозы расправы, применение резиновой дубинки, унижения. 8 октября следователи Николаевского теруправления ГБР сообщили о подозрении в пытках двум инспекторам Управление патрульной полиции в Одесской области.

Позже судья Заводского районного суда Николаева Сергей Щербина избрал меру пресечения двоим сотрудникам патрульной полиции в Одесской области – их арестовали с возможностью выйти под залог в размере 400 тысяч и 200 тысяч гривен.