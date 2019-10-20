США ввели новые санкции против Кубы

Министерство торговли США ввело новые санкции в отношении Кубы в связи с нарушениями прав человека и поддержкой Гаваной режима Николаса Мадуро в Венесуэле.
Об этом сообщает «Reuters».
Новые санкции ограничат доступ Кубы к коммерческим самолетам с помощью отзыва действующих лицензий на авиалайнеры, переданные в лизинг кубинским государственным компаниям. Также они заблокируют возможность будущих сделок с Гаваной.
США также расширили санкционные списки товаров, запрещенных к поставке на Кубу, добавив в них товары с американскими комплектующими.
«Это действие Министерства торговли посылает еще один четкий сигнал кубинскому режиму, что они должны немедленно прекратить свое разрушительное поведение дома и за рубежом», - заявил министр торговли США Уилбур Росс.
Напомним, как в мае президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных страны готовиться к возможному вторжению США на территорию Боливарианской Республики.