США ввели новые санкции против Кубы

Министерство торговли США ввело новые санкции в отношении Кубы в связи с нарушениями прав человека и поддержкой Гаваной режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

Об этом сообщает «Reuters».

Новые санкции ограничат доступ Кубы к коммерческим самолетам с помощью отзыва действующих лицензий на авиалайнеры, переданные в лизинг кубинским государственным компаниям. Также они заблокируют возможность будущих сделок с Гаваной.

США также расширили санкционные списки товаров, запрещенных к поставке на Кубу, добавив в них товары с американскими комплектующими.

«Это действие Министерства торговли посылает еще один четкий сигнал кубинскому режиму, что они должны немедленно прекратить свое разрушительное поведение дома и за рубежом», - заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Напомним, как в мае президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных страны готовиться к возможному вторжению США на территорию Боливарианской Республики.