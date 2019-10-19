«Богдан Моторс» заявило об угрозе срыва выполнения госзаказа: «Последние события вносят нервозность в настроения работников»

Компания «Богдан Моторс» отрицает, что стоимость грузовиков «Богдан-63172», которые фигурируют в подозрении экс-первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, была завышена, и заявляет об угрозе невыполнения государственного оборонного заказа.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте предприятия.

«Коллектив ГП «АСЗ №2 АО «АК «Богдан Моторс» с возмущением узнал о ложных и безосновательных обвинениях, обнародованных во время судебного заседания ВАКС 18 октября 2019. Наша продукция заслужила высокую оценку в Вооруженных силах Украины и других силовых структурах. Обратная связь с непосредственными пользователями - военными водителями ВСУ подтверждает, что «Богдан-63172» значительно превышает по качественным показателям и надежности автомобили других производителей, находящихся в эксплуатации в Вооруженных силах Украины», – говорится в сообщении.

Также в заявлении говорится, что все госзаказы были выполнены предприятием досрочно и замечаний о ненадлежащем качестве закупленных автомобилей не поступало.

«Все контракты по государственному оборонному заказу выполнялись и выполняются нашим предприятием досрочно. При этом автомобили во время эксплуатации не имели замечаний от военных, а гарантийные обращения имели минимальное количество, как для такого объема поставок», – добавили на предприятии.

Помимо этого, в «Богдан Моторс» отрицают, что транспортные средства для ВСУ были закуплены по завышенным ценам.

«Продукция нашего завода - грузовые автомобили повышенной проходимости «Богдан-63172» в течение изготовления и поставки в Вооруженные силы Украины имели более низкую цену по сравнению с аналогичной техникой других поставщиков».

«Что касается стоимости грузовиков «Богдан-63172», то она даже гипотетически не могла быть завышенной, поскольку формировалась в полном соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами, а именно - с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины №517 и №464, которые регламентируют весь порядок формирования цены при выполнении государственного оборонного заказа».

На предприятии пригрозили возможным срывом выполнения госзаказа, объяснив это «нервозностью в настроении работников».

«Деятельность нашего предприятия, как исполнителя государственного оборонного заказа постоянно находилась под контролем соответствующих государственных органов. Поэтому сейчас найти в ней «криминал» в угоду политическому заказу возможно лишь путем манипуляций и откровенных фальсификаций со стороны заказчиков и исполнителей таких действий», – добавили в «БМ».

«Все события, которые в последнее время разворачиваются вокруг нашего предприятия вносят большую нервозность в настроения работников. Поэтому результат такого хода событий ставит под угрозу в ближайшей перспективе выполнения Государственного оборонного заказа», – пригрозили на предприятии.

Как известно, 17 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали Олега Гладковского во время его попытки выехать из страны. 18 октября детективы НАБУ сообщили ему о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 364 и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Вечером 18 октября на судебном заседании Специализированная антикоррупционная прокуратура просил избрать Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен. Согласно подозрению, зачитанному прокурором на заседании по избранию Гладковскому меры пресечения, исходит, что Свинарчук использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды ОАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс», в которой он является конечным владельцем.

По версии следствия, Гладковский обеспечил включение в государственный оборонный заказ грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», входящей в состав ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». Как следствие, государству был нанесен более 10 миллионов гривен убытков, считают в прокуратуре.

Напомним, что ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.

Отметим, что Гладковский-младший он назвал расследование оборонного скандала фейком и пообещал назвать фамилии людей, которые за этим стоя.

11 марта журналисты Bihus.Info опубликовали завершающую часть расследования о хищениях в оборонной сфере. В новой порции переписок между фигурантами скандала обсуждаются суммы взяток, которые «заносятся» в СБУ, военную прокуратуру и налоговую за закрытие дел по скандальной фирме «Оптимумспецдеталь». Фигурирует в фильме и НАБУ, но у бюро оказалась особая роль.

Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Позже стало известно, что фигурант журналистского расследования о хищениях в украинской оборонной сфере Андрей Рогоза выплатил государству 26,6 миллиона гривен после того, как ему предъявили обвинения в неуплате налогов.