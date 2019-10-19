Следователи Николаевского управления ГБР в Одессе задержали двоих офицеров полиции на взятке в $5 тысяч за непривлечение к ответственности за угон

Следователи территориального Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции в Одессе за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, полицейские требовали от гражданина 5 тысяч долларов. За деньги они обещали не привлекать мужа к уголовной ответственности за якобы угон транспортного средства. Неправомерная выгода передавалась правоохранителям через посредника - бывшего сотрудника полиции.

Произошло задержание полицейских в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения второй части неправомерной выгоды в сумме 3 тысяч долларов.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области. Оперативное сопровождение – отдел по борьбе с коррупцией о организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Предварительная квалификация преступления – часть 3 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины («Получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение или несовершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любой действия с использованием служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды»).

Напомним, что николаевского участкового, вымогавшего взятку от матери укравшего конфеты парня, отправили в СИЗО с залогом в ₴100 тысяч.