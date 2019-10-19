«Меня кто-то опередил», - Коломойский прокомментировал задержание Фрумана и Парнаса, которых обещал «вывести на чистую воду»

Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал задержание двух близких к адвокату президента Соединенных Штатов Америки Рудольфу Джулиани бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса.

Об этом он сказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Известно, что задержанные Лев Парнас и Игорь Фруман – бизнесмены из штата Флорида, находящиеся под следствием офиса прокуратуры Манхэттена. Ожидается, что они предстанут перед Федеральным судом штата Вирджиния в четверг вечером. Оба бизнесмена, как пишет издание, жертвовали на избирательные кампании Республиканской партии, в том числе – на кампанию Трампа. По данным Федеральной избирательной комиссии, Фруман и Парнас в мае прошлого года передали $325 тысяч протрамповскому фонду America First Action. В мае о визитах в Украину Парнаса и Фрумана рассказывал бизнесмен Игорь Коломойский.

— В Украине действуют два проходимца, которые находятся под следствием США. Одного зовут Лев Парнас, другой – Игорь то ли Фруман, то ли Фурман. И они ходят по Украине, берут с людей деньги и рассказывают, что близкие к господину Джулиани и решат с господином Луценко любые вопросы, - рассказывал олигарх.

На вопрос о том, причастен ли он к задержанию Фрумана и Парнаса, Коломойский ответил, что его опередили.

— Меня кто-то опередил, - сказал Игорь Коломойский.

Свою причастность к задержанию бизнесмен отрицал.

— Ну где я, а где… Я не общаюсь с ФБР, - добавил Коломойский.

Напомним, один из задержанных в США из-за политического скандала бизнесменов, Игорь Фруман, оказался владельцем помещений бывшего завода «Дормашина» в Николаеве.

Ранее сообщалось, что группа бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, пыталась сменить руководство НАК «Нафтогаз Украины». По данным Associated Press, речь шла о Льве Парнасе и Игоре Фрумане. Напомним, как «Associated Press» сообщило, что Мари Йованович отстранили от должности посла США в Украине после того, как она отказалась передавать украинским чиновникам просьбы о проведении расследований в стране.

Также сообщалось, что неназванным украинским топ-чиновником, который упоминается в обвинительном акте прокуратуры США, и просил недавно задержанных американских бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана оказать содействие в устранении Мари Йованович с поста посла США в Украине, является бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.