Британский парламент отложил Brexit

Британский парламент 19 октября проголосовал за поправку, которая предусматривает новое отсрочки «Brexit». Премьер-министр Борис Джонсон категорически против такого решения.

Об этом сообщает BBC.

Это заседание парламента - первый случай за 37 лет, когда британские парламентарии собрались для голосования в субботу: в 1982 году субботнее заседание проводили из-за вторжения Аргентины на Фолклендские острова.

Парламентарии рассматривали новое соглашение о выходе из ЕС, которую Борис Джонсон несколько дней назад согласовал с руководством Евросоюза. Он настаивал на ратификации этого соглашения. Однако парламентарии даже не дошли до ее рассмотрения. Они поддержали поправку, которая запрещает выносить соглашение с ЕС на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления выхода из ЕС, который запланирован на 31 октября.

Автор этой поправки Оливер Летвин, объяснял, что это - страховка от неожиданных последствий: вдруг за сделку проголосуют, а нужны законы за две недели принять не успеют. Тогда Британии грозит «жесткий брекзит», против которого парламент уже неоднократно голосовал.

Теперь, согласно закону, Джонсон обратиться к ЕС с просьбой о новой отсрочке «брекзита» по крайней мере на три месяца.

Ранее Джонсон заявлял, что либо депутаты одобрят его соглашение, или сделки вообще не будет. Он также заявлял, что не намерен вести новые переговоры с ЕС. Эту же позицию он подтвердил и после субботнего голосования.

«Я не буду вести переговоры об отсрочке с ЕС», - сказал он.

Премьер-министр пообещал, что уже на следующей неделе правительство внесет все законы, принятие которых требует «поправка Летвин», и добавил, что надеется, что после этого парламент поддержит его соглашение с ЕС.

В начале года британские депутаты уже трижды отвергали проект соглашения, о котором договаривались Брюссель и правительство предыдущего британского премьера Терезы Мэй, через пункты о так называемом «ирландском бекстопе». Речь идет о границе между Северной Ирландией, которая входит в Соединенное Королевство, и Республикой Ирландия, которая является членом ЕС.

В 1998 году были подписаны «соглашения Страстной пятницы», которые закончили многолетний кровавый конфликт в Северной Ирландии. Политики с обеих сторон условной границы всерьез опасаются, что если после выхода Британии из ЕС границу перестанет быть условным, это опять взорвет ситуацию. Согласно новому соглашению, Северная Ирландия, в отличие от остальной части Великобритании, должна остаться в зоне действия общеевропейских правил торговли, причем потенциально - не неопределенный срок. Критики такого сценария считают, что это является частным экономическим отторжением составной части Великобритании.

Одновременно с субботним заседанием британского парламента на центральных улицах Лондона проходил многотысячный марш противников «брекзита» - они, в частности, требуют вынести соглашение о выходе из ЕС на референдум.