В Черное море вошел американский корабль с военными катерами для Украины

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В Черное море вошел сухогруз Ocean Freedom с военными катерами для Украины.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook главный редактор издания BlackSeaNews Андрея Клименко.

По его словам, 20 октября в акваторию Черного моря вошел сухогруз Ocean Freedom, который доставит в одесский порт два патрульных катера, переданных Украине в рамках военной помощи США.

Ожидается, что сухогруз с катерами "Славянск" и "Старобельск" пришвартуется в одесском порту 20-21 октября. Примечательно, что эти катера класса Island, которые Соединенные Штаты обещали предоставить Украине, должны были прибыть еще в июле 2019 года.

Напомним, 13 октября в акваторию Черного моря вошел американский эсминец с управляемым ракетным оружием.

Роман Свиридов

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