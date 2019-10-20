Никто никого не увольнял, прокуроры добровольно не согласились с законными правилами переаттестации, - военный прокурор Чумак

Заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак заявил, что «никто никого не увольнял» из ГПУ. А правила и процедуры перехода с ГПУ в Офис генпрокурора были установлены законом больше месяца назад.

Об этом он написал в комментариях под постом правозащитника Тараса Гаталяка в сети Facebook.

В публикации размещена новость о том, что ГПУ уволила троих прокуроров, расследовавших дела Майдана.

«Никто никого не увольнял. Правила и процедуры перехода с ГП в Офис ГП были установлены законом больше месяца назад. Они добровольно с ними не согласились и наверняка думали, что это не серьезно. К сожалению», - отметил Чумак.

В ответ на это, начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк процитировал статью 13 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров «Воздержание от выполнения незаконных приказов и указаний»: «Прокурор, несмотря на частные интересы, должен воздерживаться от выполнения решений или поручений руководства, если они противоречат закону».

«Аналогичное требование в ст. 44 Закона «О предотвращении коррупции». Я и другие, кто подал заявления другого содержания воздерживались от выполнения подзаконного нормативного акта Порядка аттестации, утвержденного генпрокурором, который не просто незаконный, но и его применение приведет к наступлению общественно опасных последствий, то есть содержит признаки преступления. А здесь уже надо учитывать ч. 5 ст. 17 Закона «О прокуратуре», ст. 41 УК Украины и ст.» - отметил Горбатюк.

«Искренне жаль на самом деле, что руководство прокуратуры продолжает плохие традиции и законы нарушает»..» - добавил Горбатюк.

В свою очередь, Виктор Чумак ответил: «закон принятый ВРУ не может быть «не законным». Теоретически он может быть не правовым или неконституционным. Но ни одно из этих определений не было признано в законе порядке».

«Я об утвержденном генпрокурором Порядке проведения аттестации пишу (в частности текст заявления именно Порядком определен) и его выполняю и не могу выполнить если я давал присягу работника прокуратуры, а Вы не слышите и о законе. Хотя и по выполнению закона тоже могу сказать - если закон противоречит Конституции Украины, то выполняю требования Конституции Украины и подал свои заявления в соответствии с ее требованиями», - ответил Горбатюк.

Напоминаем, 19 сентября украинский парламент принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры». Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

Отметим, ранее сообщалось, что завкадрами ГПУ Дунас вынуждает прокуроров пойти на контроль «анонимками» при переаттестации – прокуроры не спешат соглашаться на это. Также ранее сообщалось, что 99% николаевских прокуроров согласны пройти переаттестацию и работать в Офисе Генпрокурора

Напомним, Генпрокурор Руслан Рябошапка запланировал на 2020 год переаттестацию в регионах – она коснется и николаевских прокуроров.