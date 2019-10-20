Глава Киевской ОГА после четырех месяцев работы подал в отставку

Глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян подал в отставку.

Об этом он написал на своей странице в Facebook опубликовав заявление об отставке.

«Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть», - написал он в своем посте про отставку, процитировав героя романа «Сад Гетсиманский» Андрея Чумака.

Отметим, Михаил Бно-Айриян был назначен Президентом Украины Владимиром Зеленским на должность главы Киевской ОГА 10 июля 2019 года.

Справка: 35-летний Михаил Бно-Айриян является специалистом по международным отношениям и экономистом-международником. Он работал в компании Укрэнерго, а в 2015—2016 годах занимал должность директора департамента стратегического планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности. Также занимал различные должности в МИД Украины в правительстве Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче.