Компании жены главы СБУ Баканова фигурировали в уголовном деле о растрате госимущества, - СМИ

Две компании жены главы СБУ Ивана Баканова Оксаны Лазаренко фигурировали в уголовном деле СБУ о растрате госимущества в 2011 году.

Об этом говорится в расследовании Наші гроші.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Речь шла о растрате госслужащими регионального отделения Фонда госимущества Украины в Киевской области и ЗАО А.Э.С. Киевоблэнерго госимущества Богуславской и Дыбинецкой ГЭС на сумму 3,8 млн грн по предварительному сговору со служебными лицами ООО Экоинвест и ООО ППС Энерготек.

Дыбинецая и Богуславская ГЭС принадлежали ГП Киевтеплоэнерго. В 2004 году ГП было реорганизовано в ЗАО А.Э.С. Киевоблэнерго, которое уже не принадлежало государству.

В 2006 году Министерство топлива и энергетики утвердило перечень недвижимого имущества, вошедшего в уставный фонд А.Э.С. Киевоблэнерго во время его корпоратизации. Богуславской и Дыбинецкой ГЭС в этом перечне не было — они остались на балансе ЗАО как объекты государственной собственности.

В 2007 году в региональном отделении Фонда госимущества по Киевской области организовали конкурс на право аренды двух ГЭС, несмотря на то, что законодательство запрещало передавать ГЭС в аренду. В конкурсе победила фирма ООО ППС Энерготек, которая тогда имела единственного учредителя, руководителя и подписанта — жену главы СБУ Ивана Баканова Оксану Лазаренко.

По данным следователей, в дальнейшем должностные лица ЗАО А.Э.С. Киевоблэнерго, по договоренности с должностными лицами регионального отделения ФГИУ реализовали оборудования Богуславской и Дыбинецкой ГЭС, входящей в состав их целостных имущественных комплексов, путем заключения договора купли-продажи с ООО Экоинвест. Владельцем Экоинвест в то время была и до сих пор является шотландская компания Carat consulting & trading limited.

В сентябре 2008 года ООО Экоинвест продала оборудования Дыбинецкой и Богуславской ГЭС, входящей в состав их целостных имущественных комплексов ООО ППС Энерготек жены Баканова.

В ноябре 2010 года Фонд госимущества составил акт о нарушении законодательства во время договоров аренды Богуславской и Дыбинецкой ГЭС, вскоре появилось уголовное дело. По данным следователей, в результате незаконной реализации данных объектов государству нанесен ущерб в размере 3,88 млн грн, что является особо крупным размером.

В конце 2011 года Фонд продал Дыбинецкою и Богуславскую ГЭС ООО Энергия-1 Юлии Левочкин и бизнесмена Игоря Тынного.

В 2012 году суд расторг договор аренды с ООО ППС Энерготек и обязал компанию вернуть обе ГЭС. В том же году СБУ через суд в рамках дела № 168 передала ГЭС на ответственное хранение ООО Энергия-1.

В 2013 году фирма жены Баканова безрезультатно пыталась через суд запретить ГП Энергорынок перечислять деньги фирме Левочкин-Тынного, мотивируя, что обе ГЭС на праве собственности принадлежат ООО ППС Энерготек. Сейчас Дыбинецкую и Богуславскую ГЭС контролирует ООО Энергия-1.

Напомним, во время 14-часового пресс-марафона Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, при каких условиях уволит главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.