Табачные компании хотят лучших условий и шантажируют правительство закрытием бизнеса, - министр Милованов

Табачные компании, работающие в Украине, шантажируют правительство закрытием бизнеса с целью улучшения условий.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает «Интерфакс-Украина».

- Табачные компании хотят лучших условий и шантажируют правительство закрытием бизнеса, — рассказал он.

По словам Милованова, табачные компании вместо того, чтобы сесть вместе с правительством и решить проблему контрафакта и теневого рынке, говорят — «оставьте статус-кво».

- Там идёт борьба и шантаж. В ВР есть предложение жесткого регулирования прибыли дистрибьюторов. Причина — теневой рынок и дистрибьютор монополист. Говорят, связанный с производителями. Насколько это правда — не знаю. Почему дистрибьютора монополиста, который работает «в серую», защищают производители — мне непонятно. В то же время, я считаю неправильным бороться с монополистом через прямое регулирование цен. Для этого есть антимонопольный комитет, — отметил министр.

Напомним, British American Tobacco остановила производство продукции на табачной фабрике «В.А.Т.-Прилуки» в Черниговской области. А компания Philip Morris International, которая производит Marlboro и несколько других ведущих брендов, может прекратить производство традиционных сигарет.