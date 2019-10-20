Олигарх Коломойский назвал главу фракции «Слуги народа» Арахамию «ближайшим товарищем», на которого он имеет влияние

Давид Арахамия Украинский бизнесмен, олигарх Игорь Коломойский назвал главу фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, николаевского экс-бизнесмена Давида Арахамию «ближайшим товарищем», на которого он «точно имеет влияние».

Соответствующее заявление он сделал в комментарии журналистам в субботу, 19 октября, после баскетбольного матча между клубами «Николаев» и «Днепр».

Журналисты попросили бизнесмена прокомментировать заявление Давида Арахамии о том, что Игорь Коломойский влияет на ряд народных депутатов от «Слуги народа», а его не любит, потому что на него повлиять не может.

– Кого не люблю? Да это мой товарищ вообще! Это ближайший наш товарищ. На депутатов нет (влияния, – ПН), на Арахамию точно имею, – заявил олигарх.

– Я не знаю, говорил ли он это, но если говорил, то на воре шапка горит. Он хороший парень, кстати, очень толковый. Чего-то он сначала был в Николаеве, а потом переехал во Львов, по-моему, – отметил Игорь Коломойский.

Напомним, Игорь Коломойский назвал Николаев прекрасным городом, не согласившись с заявлением Президента Владимира Зеленского, что он бандитский.