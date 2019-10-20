«Это не наш человек», – Коломойский заявил, что нардеп Медяник замешан в трех скандалах, и ему лучше сложить мандат

Вячеслав Медяник Украинский бизнесмен, олигарх Игорь Коломойский отрицает, что народный депутат от партии «Слуга народа» Вячеслав Медяник имеет к нему какое-либо отношение.

Соответствующее заявление он сделал в комментарии журналистам в субботу, 19 октября, после баскетбольного матча между клубами «Николаев» и «Днепр».

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп от «Слуги народа» Вячеслав Медяник засветил переписку о «решении» вопросов с замом Генпрокурора.

— Это не наш человек. Вранье! При чем, он как минимум замешан в трех последних коррупционных скандалах, о которых на следующей неделе будет заявлено, – отметил бизнесмен.

На вопрос, что он посоветовал бы нардепу, Коломойский ответил: «Сложить полномочия и в лучшем случае уйти в отставку. Из того, что я слышал и знаю, ему лучше не быть уже народным депутатом. Чтоб не позорить большинство».

Напомним, Генпрокурор Руслан Рябошапка, комментируя переписку, заявил, что нардепы, замеченные в коррупции, будут нести уголовную ответственность. Он пообещал, что в ведомстве уже нет ситуации, при которой был «свой прокурор», который «решал» определенные дела. Рябошапка также уверяет, что его заместитель Виктор Трепак не имеет отношения к скандалу.