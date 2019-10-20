Кабмин передал Госстат в управление министра Дубилета

Украинское правительство передало Государственную службу статистики (Госстат) министру Кабинета министров Дмитрию Дубилету.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам сегодняшнего заседания Кабинета министров.

По его словам, на сегодняшнем заседании Кабмина члены правительства перераспределяли органы власти между министрами. В частности, теперь Госстат передан в ведение Дубилета и команды секретариата.

«Это решение имеет смысл с учетом того, одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI для всех ключевых органов власти. Мы это собираемся делать, в том числе на базе, Госстата. Кроме этого, Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд гривен. Это дополнительно в бюджет 1,6 млрд гривен в год на поддержку аппарата», - отметил Дубилет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине намерены создать единый реестр украинцев.