Кабмин согласовал кандидатуру нового главы Киевской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение харьковского бизнесмена Алексея Чернышова новым главой Киевской областной государственной администрации.

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Сообщается, что на заседании 20 октября правительство согласовало назначение Алексея Чернышова главой Киевской ОГА. О нем известно, что он является харьковским бизнесменом и партнером члена фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Александра Фельдмана.

Напомним, что действующий глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление на имя Президента Владимира Зеленского с просьбой поддержать его отставку. Чиновник уходит с должности спустя всего 100 дней после назначения на фоне критики со стороны части правящей партии.

Справка: Алексей Чернышов - украинский бизнесмен, инвестор. В 2014 году Алексей Чернышов основал Kyiv Vision Foundation – организацию, занимающуюся привлечением инвестиций в страну, поддержкой культурных проектов, популяризирующих Украину в Европе и раскрывающих потенциал современного украинского искусства. В ноябре 2017 года Алексей Чернышов стал Главой Наблюдательного Совета Украинского клуба недвижимости URE Club — профессионального сообщества, объединяющего локальных и международных экспертов и практиков рынка недвижимости Украины и способствующего привлечению инвестиций. В 2018 году по инициативе и поддержке Алексея Чернышева была создана «Школа управления коммерческой недвижимостью». В марте 2019 Алексей Чернышов присоединился к Всеукраинской Сети Добропорядочности и Компланса (UNIC). Сеть основана Советом бизнес-омбудсмена при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Организации экономического сотрудничества и развития, целью создания которой является продвижение идеи нравственного и ответственного ведения бизнеса.