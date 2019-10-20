«Перезагрузка НАПК»: Кабинет министров назначил временного главу ведомства

В воскресенье, 20 октября, Кабмин временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак.

Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

Отметим, 2 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект №1029 о перезагрузке Национального агентства по предотвращению коррупции. За него проголосовали 237 народных депутатов. Принятый законопроект предполагает отказ от коллегиальной ответственности членов НАПК, она будет возложена на председателя агентства. Главу агентства будет назначать Кабинет министров по результатам открытого конкурсного отбора.

Действующий состав НАПК был распущен со дня вступления закона в силу. В него входили Александр Мангул (глава), Станислав Патюк (заместитель главы), Наталья Корчак, Александр Серёгин и Александр Скопич. Также были досрочно уволены руководитель аппарата и его заместители, а также члены общественного совета при НАПК.

Справка: Наталья Новак родилась в 1955 году. Получила три высших образования: историческое, юридическое и экономическое. В начале трудовой деятельности работала преподавателем в учебных заведениях Киева. Трижды избиралась депутатом Киевского городского совета - III, IV и V созывов. В V созыве была заместителем председателя депутатской фракции Удар Виталия Кличко. С ноября 2012 - народный депутат Верховной Рады VII созыва, №11 в партийном списке партии Удар. На внеочередных выборах в Верховную Раду 2014-го была избрана народным депутатом по партийному списку (№16) от Блока Петра Порошенко. Была заместителем председателя комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.