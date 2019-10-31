«Переписали на частное лицо»: Премьер Гончарук заявил о рейдерской атаке на одно из помещений Верховной Рады

Рейдеры пытались захватить помещение Верховной Рады Украины.

Об этом в видеоблоге «Чашка премьера» рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Как он уточнил, речь идет не о самом здании парламента на ул. Грушевского, а о большом помещении рядом с центральным офисом Минюста.

- Примерно полтора года назад это здание Верховной Рады тупо переписали на какое-то физическое лицо. На простого человека, который, скорее всего, об этом даже не знал, и был зарегистрирован где-то в Луганской области. Конечно, в Луганской области, потому что его там не найдешь. Злоумышленники специально это сделали, чтобы наши органы никак не могли понять, реальный ли это человек, существует ли он вообще, - объяснил Гончарук.

По словам премьера, когда Министерству юстиции стало известно об афере, то оно устранило это нарушение. Такая же судьба могла постигнуть землю под недостроенным Ледовым стадионом возле Ипподрома.

- Злоумышленники подделали документы и целый ряд действий был сделан для того, чтобы через аукцион якобы продать эту землю добросовестному приобретателю. Если бы это произошло, то мы бы с вами никогда не вернули этот земельный участок, а как следствие и всю постройку Ледового стадиона в государственную собственность. Мы увидели это и остановили, - рассказал глава правительства.

Гончарук заявил, что коррупции и рейдерства в системе Министерства юстиции Украины больше не будет.

Напомним, 3 октября Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1056-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности», который направлен на борьбу с рейдерством. За документ проголосовали 284 нардепа.