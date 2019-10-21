Президент Зеленский прибыл с четырехдневным рабочим визитом в Японию

В понедельник, 21 октября, Президент Украины Владимир Зеленский прилетел с рабочим визитом в Японию для участия в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито.

Об этом сообщает Офис Президента.

Рабочий визит будет проходить с 21 по 24 октября. Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса. Запланирован также ряд двусторонних встреч Президента Украины с лидерами зарубежных стран.

«Благодарны за финансовую помощь Украине со стороны Японии, с 2014 достигла $1.8 млрд. Эта помощь важна для поддержки наших реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц», – говорится в сообщении.

Также Президент добавил, что Япония предоставила почти 1 миллиард долларов льготного кредита на модернизацию Бортнической станции аэрации.

«Высоко ценим решение по смягчению с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020», – отметил он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения Операции объединенных сил.