«Мне стыдно»: Гендиректор Национального хора о скандале с номером о доме Гонтаревой

Решение петь с «Кварталом 95» о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой было ошибкой.

Об этом заявил генеральный директор Национального хора имени Г. Веревки Зеновий Коринець, передает «Украинская правда».

По его словам, это соответствующее решение он принял лично, коллектив не очень хотел в этом участвовать, и за это решение ему стыдно.

- Нам предложили эту песню сделать с Евгением Кошевым. У нас шел разговор такой, потому что я сам чувствовал, что это неприличный тест относительно Валерии Алексеевны. Но нам сказали: «Ну, видите, мы здесь и Коломойского стебаем, и президента, и депутатов, и наших депутатов. Мы это все делаем 20 лет, смеемся, и здесь ничего такого нет. Эту тему обсуждают». Мне неприятно, конечно, это было. Неправильное решение. Но это уже произошло. Я извиняюсь перед Валерией Гонтаревой. Мне стыдно, — сказал он.

Коринец сослался на то, что такими выступлениями хор зарабатывает. «Квартал» в частности оплатил два концерта хора во дворце «Украина». Финансовые причины способствовали решению петь о поджоге дома.

- Меня корректно попросили. Если вы понимаете, о чем я. Не давили, но говорили: «Чего вы переживаете?», убеждали, — добавил он.

Гендиректор напомнил, что они и ранее сотрудничали со студией. При этом он не видит в нашумевшей пародии ничего антигосударственного или антиукраинского, но и было «неприятное в отношении человека, за что еще раз извиняюсь».

По его мнению, парламент не должен забирать у его коллектива выступления в начале и конце сессий.

Отвечая на вопрос о том, будет ли хор далее сотрудничать с «Кварталом 95», Коринець ответил отрицательно.

- В таком режиме и таком стиле – нет. Ни за что. Там может быть что-то шутливое и веселое, но не такого плана, — резюмировал Коринец.

Напомним, что во время концерта «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» актер и шоумен Евгений Кошевой под аккомпанемент женской части национального хора им. Веревки спел песню о поджоге дома Валерии Гонтаревой в Гореничах. Экс-чиновница считает данную пародию «позором для всей страны». Министр культуры Владимир Бородянский принес свои извинения.