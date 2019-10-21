«Заявление не имеет ничего общего с действительностью», - Арахамия опроверг слова Коломойского о «близкой дружбе»

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия открестился от дружбы с олигархом Игорем Коломойским, который накануне заявил, что имеет влияние на лидера пропрезидентской фракции.

Об этом сообщает «Страна».

- Чтобы понять картину, надо постмотреть видео этого интервью полностью. На вопрос по Дубинскому (нардеп партии «Слуга народа» - ПН) он спрашивает: кто это вообще такой, хотя они хорошо знакомы. А спросили про Арахамию, так я сразу его лучший друг. Все знают, что у Игоря Валерьевич хорошее чувство юмора. Но это ведь даже не смешно, потому что не имеет ничего общего с действительностью, - сказал Давид Арахамия.

Напомним, в минувшие выходные в Николаеве Игорь Коломойский заявил, что Давид Арахамия является его «ближайшим товарищем», на которого он имеет влияние. Ранее сам Арахамия отмечал, что Коломойский имеет влияние в Раде, однако его самого олигарх не любит.