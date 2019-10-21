Президент Зеленский в Токио встретится со Штайнмайером, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Японию встретится с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.
По словам источника, встреча президентов Украины и Германии запланирована на 23 октября. Также сообщается, что Зеленский проведет встречу с бразильским лидером Жаиром Болсонару.
Отметим, встреча со Штайнмайером пройдет на фоне внутриукраинского скандала, связанного с имплементацией формулы его авторства, которая призвана урегулировать ситуацию на Донбассе путем проведения выборов и закрепления особого статуса неподконтрольных территорий.
Как известно, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».