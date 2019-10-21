Известный шоумен Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса

Известный в Украине КВНщик, шоумен, продюссер «Квартала 95» назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом Сергей Сивохо написал на своей странице в соцсети и показал выданное ему удостоверение.

«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу!» - написала Сивохо в Facebook.

Отметим, что 50-летний Сергей Сивохо родом из Донецка.

Напомним, ранее Зеленский назначил экс-главу киберполиции заместителем секретаря СНБО.