Кабмин вернул Госаудитслужбу в подчинение Минфину – в ведомстве анонсировали реформу службы

Кабмин 20 октября подчинил Государственную аудиторскую службу Министерству финансов.

Об этом сообщила в Facebook министр финансов Оксана Маркарова.

«С понедельника служба не просто возвращается домой, но и очень скоро будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты без дублирования функций Счетной палаты и внутренних аудиторов главных распорядителей», — добавила министр.

Отметим, Госаудитслужба была создана в октябре 2015 года на базе Государственной финансовой инспекции. Деятельность Госаудитслужбы координировалась Кабмином.

Напомним, Кабмин передал Госстат в управление министра Дубилета.