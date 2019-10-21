Премьер Гончарук допустил возможность частичной приватизации «Укрпочты»

Кабинет министров Украины допускает частичную приватизацию «Укрпошты».

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

По его словам, правительство рассматривает до десяти государственных предприятий с социально значимыми функциями, к частичной приватизации которых могут привлечь иностранных инвесторов.

- Например, «Укрпочта». Она доставляет пенсии…таких предприятий немного, их до десяти… Эти предприятия могут быть либо запрещены к приватизации, или подготовлены к так называемому IPO. То есть до выхода на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов, - отметил Гончарук.

В то же время он подчеркнул, что для социально значимых предприятий может рассматриваться частичная приватизация при сохранении контроля государства.

- Это означает, что мы можем подготовиться к тому, чтобы продать 20-30% акций «Укрпошты» разным акционерам, которые бы предоставили бы этому предприятию новые ресурсы и давали бы возможность ускорить его развитие. Такая модель возможна, - добавил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что «Укрзалізницю» вернут в сферу Мининфраструктуры и разделят на три части.