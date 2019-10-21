Глава Офиса Президента Богдан согласовал увольнение замглавы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи

В Офисе Президента Украины согласовали увольнение Валентина Гайдаржи с должности заместителя главы Николаевской областной государственной администрации.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в ОПУ, предоставив соответствующий документ на имя главы Николаевской ОГА Александра Стадника за подписью руководителя Офиса Президента Украины Андрея Богдана.

«Інформуємо, що Ваша пропозиція про звільнення Гайдаржи Валентина Васильовича з посади заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації погоджена», - говорится в письме Андрея Богдана, датированном 18 октября 2019 года.

Несмотря на то, что представление на увольнение Валентина Гайдаржи от Николаевской ОГА датировано 10 октября – в день, когда Президент Украины Владимир Зеленский, во время своей пресс-конференции возмутился тем, что николаевский губернатор до сих пор не поменял предыдущую команду, эти два факта не связаны.

По информации источников «Преступности.НЕТ» в Николаевской ОГА, заявление об увольнении Валентином Гайдаржи было написано практически сразу же после назначения Александра Стадника на должность главы ОГА.

Напомним, что Валентин Гайдаржи был назначен на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации в апреле 2017 года, при предыдущем губернаторе Алексее Савченко, и курировал вопросы развития инфраструктуры, строительства, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты.

Напомним, 26 сентября новый глава ОГА Александр Стадник в комментарии журналистам заявил, что на должность заместителей у него уже есть два кандидата. В частности, на должность заместителя, курирующего направления финансов, которое на сегодняшний день контролирует Александр Кушнир, есть кандидат – выходец из Николаева, который «вам понравится». При чем фамилию кандидата Стадник назвать отказался. Что же касается второй кандидатуры, по словам главы ОГА, рассматривается человек из Луганска, ранее занимавший должность в структуре налоговой службы, имеет звание офицера и проводил расследования по вопросам коррупционных схем.

А на следующий день он подписал заявление об увольнении, поданное первым заместителем Вячеславом Бонем, который работал при предыдущих двух губернаторах Вадиме Мерикове и Алексее Савченко.