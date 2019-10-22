В Кремле заявили, что не видят продвижения в подготовке саммита в «нормандском формате»

Особого продвижения в подготовке саммита в «нормандском формате» пока нет, но все участники сохраняют желание провести эту встречу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас, я бы так сказал, что особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах «нормандского формата» не наблюдается. Хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется», - сказал помощник президента РФ на брифинге в Москве.

По его словам, позиция России известна.

«Мы хотим, чтобы новый саммит был тщательно подготовлен, в том числе, чтобы заранее был согласован проект предстоящих итоговых решений, чтобы на этом саммите были намечены какие-то дополнительные шаги по реализации минских договоренностей, а не зафиксировано желание Киева пересмотреть имеющиеся договоренности, пересмотреть положение Комплексного плана», - сказал Ушаков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона готова проводить саммит, но при его тщательной подготовке.

«И, в частности, в ходе беседы Путина с Меркель лидеры условились еще раз дать поручения и советникам, и министерствам иностранных дел активизировать подготовку и попытаться состыковать и согласовать позиции», - сказал Ушаков.

Кроме того, в Кремле считают, что после подписания «формулы Штайнмайера» звучат противоречивые сигналы от официального Киева.

«То есть много сейчас непонятного: противоречивые и неконструктивные заявления пресс-секретаря Кучмы по итогам работы Контактной группы, невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого Зеленского», - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле исключают обсуждение темы Крыма в нормандском формате, как это предложил Президент Украины Владимир Зеленский.