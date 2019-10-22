МИД Германии отказывается признавать Голодомор в Украине геноцидом

Министерство иностранных дел Германии выступило против признания Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что 21 октября в петиционном комитете немецкого Бундестага рассмотрели обращение о признании Голодомора геноцидом украинского народа. По словам члена соответствующего комитета Арнольда Фаатца, МИД Германии выступил против того, чтобы признать Голодомор - геноцидом украинского народа.

«МИД хочет, чтобы петицию отклонили с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент является очень технократическим. То же самое касается и другого аргумента - что, кроме украинского, этот искусственно устроен голод имел и других жертв, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, так же больше похож на отговорку», - сообщил Фаатц.

По его словам, петиционный комитет, скорее всего, отклонит петицию из-за оценки, данной министерством.

Напомним, в 2018 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемницы СССР, и то преступление не имеет срока давности.