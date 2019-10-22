Президент США подтвердил перемирие в части Сирии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в районе перемирия в северо-восточной части Сирии соблюдается режим прекращения огня.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, в целом перемирие между курдскими силами и Турцией соблюдается, несмотря на некоторые перестрелки.

«Мы получаем оттуда очень хорошие новости. Режим прекращения огня соблюдается», - сообщил президент США.

При этом Трамп отметил, что Соединенные Штаты никогда не давали обещание курдам оставаться в регионе, чтобы защитить их. Также он подтвердил, что небольшое количество американских военнослужащих останется в других регионах Сирии для обеспечения безопасности нефти, а в районе около Иордании и рядом с Израилем.

Ранее сообщалось, что США и Турция заключили соглашение о прекращении огня на 5 дней на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" отвести свои силы.