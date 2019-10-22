«У нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах», - советник секретаря СНБО Сивохо о своем назначении

Новоназначенный советник секретаря СНБО Сергей Сивох рассказал чем будет заниматься на новой должности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Не ожидал, что у меня столько поклонников, в том числе тайных. В любом случае, всем огромное спасибо за внимание ко мне и к теме Донбасса. Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать. Но наш вопрос, вопрос мирного Донбасса, с повестки не снят и будет решен!», - написал Сивохо

«Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах. Я предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать. А пока давайте объединять усилия во имя Донбасса, Крыма и Украины. Мир нам!», - добаил советник секретаря СНБО.

Напомним, 21 октября Сергей Сивохо был назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Справка: Украинский актер кино и телевидения, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, радиоведущий и пародист Сергей Анатольевич Сивохо родился 8 февраля 1969 года в Донецке. Службу в вооруженных силах СССР проходил в строительном батальоне. Во время учебы в Донецком политехническом институте начал играть в КВН (команда ДПИ). Снимался в юмористических телепрограммах – от российской «Раз в неделю» (1995-1996 гг.) до украинской «Лиги смеха» (с 2015 г., член жюри). Работал радиоведущим («Мега-Радио», Донецк). Занимал должность креативного продюсера ООО «Квартал 95». На последних парламентских выборах Сивохо был выдвиженцем от «Слуги народа» в одном из мажоритарных округов Донецкой области (№ 49), однако занял лишь третье место и не прошел в Раду.