ГПУ завела дело на чиновников Администрации Президента времен Порошенко – их подозревают в злоупотреблении властью

Генеральная прокуратура отправила в НАБУ уголовное дело о злоупотреблении властью в 2017 году должностными лицами НАПК и Администрации президентства.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры

«По версии следствия, должностные лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, вероятно действуя по указаниям должностных лиц Администрации президента, в течение 2017 года принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или не проводили таких проверок вообще», - говорится в сообщении.

ГПУ определила подследственность за детективами НАБУ в этом уголовном производстве. Действия служащих подпадают под ч.1 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, 20 октября Кабмин временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак.