«Будем настаивать на приоритете Конституции»: Генпрокурор Рябошапка пояснил позицию ГПУ по неприкосновенности наредепов

После 1 января прокуратура не будет применять нормы законов о неприкосновенности депутатов, поскольку они противоречат Конституции.

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала ICTV.

- Нормы Конституции являются нормами прямого действия... Поскольку Конституция не предусматривает особого правового режима для народных депутатов, очевидно, что для нас (прокуратуры - ПН) не будет оснований применять те нормы, которые устанавливают особый правовой режим, - сказал он.

Комментируя возможность развала из-за этого дел в суде, Рябошапка заявил, что, «учитывая состояние нашей судебной системы, возможно все, что угодно», но он будет настаивать на приоритете Конституции и руководствоваться в первую очередь ей.

В то же время, комментируя законопроект, поданный депутатами Слуги народа, который предусматривает согласование следственных действий в отношении нардепов с генеральным прокурором, Рябошапка заявил, что до некоторой степени разделяет желание депутатов быть защищенными от произвола прокуроров и следователей, поэтому считает возможным установление для депутатов режима дополнительных гарантий, как для адвокатов.

Напомним, 3 сентября Рада приняла во втором чтении законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов. Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.