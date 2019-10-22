Губернатор Стадник предложил главам РГА работать «в команде Зеленского», но только после переназначения их на эти должности

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник предложил некоторым главам местных районных государственных администраций написать заявление об уходе и переназначиться на должность главы РГА, но в качестве «члена команды» Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили собственные источники в Николаевской ОГА.

Известно, что в ходе своего общения с действующими главами РГА, Александр Стадник предложил руководителям девяти райгосадминистраций "переназначиться" на должности глав РГА, чтоб новое заявление об их назначении было подписано уже Владимиром Зеленским. По словам собеседников издания, глава ОГА заверил, что в случае подачи действующими главами РГА заявления на увольнение, он со своей стороны будет ходатайствовать об их дальнейшем переназначении. При этом, тем, кто исполняет обязанности руководителя райгосадминитрации, такое предложение не поступало.

Такое решение было принято в связи с недостачей новых кадров на местах.

Корреспондент «Преступности.НЕТ» опросил глав РГА и узнал, собираются ли они писать заявление Владислав Дмитров об уходе и хотят ли продолжить свою деятельность, но уже в команде Президента Зеленского.

Глава Березнеговатской РГА Владислав Дмитров не стал отвечать на вопрос, написал ли он заявление об увольнении, но работать в команде Президента согласился: «Лишь бы была польза людям». Глава Братской райгосадминистрации Ольга Кузьмина сообщила, что заявление об увольнении она уже написала, а по поводу работы в РГА в качестве члена команды Зеленского, отметила, что еще не решила.

Лилия Недашковская В то же время руководительница Арбузинской райгосадминистрации Лилия Недашковская сообщила, что по вопросу заявления она еще не общалась с руководством Николаевской ОГА, а в команде Зеленского работать готова, если в ее райгосадминистрации останутся профессионалы.

— Прежде всего, мы ориентируемся на команду людей, правильно? Мы здесь на местах привыкли говорить о далеком Киеве. Если на местах остается команда профессионалов, то я готова остаться на работе, - сказала Лилия Недашковская.

Глава Веселиновской РГА Анатолий Филимонов ответил кратко – заявление об увольнении написал, на предложение переназначиться на должность главы РГА в качестве члена команды Президента, дал согласие.

В свою очередь, руководитель Доманевской райгосадминистрации Евгений Осадчук заявил, что такого предложения не слышал, но готов продолжать работать, в том числе и в команде Зеленского.

— Я думаю, что в раде своего района, в котором я родился, в котором я живу всю жизнь, я готов работать на благо района, на благо страны, - сказал Евгений Осадчук.

Глава Казанковской райгосадминистрации Ольга Жорова не захотела комментировать вопрос об увольнении, но подтвердила готовность переназначиться на должность главы райгосадминистрации как члена команды Владимира Зеленского. Руководительница Николаевской РГА Алла Воробьева сообщила, что ей таких предложений не поступало, а если предложат переназначиться, она согласится.

Алла Воробьева Сергей Самоуков

В то же время главе Очаковской РГА Сергею Самоукову, по его словам, также не поступало таких предложений, а если поступят, он даст свое согласие.

— Почему нет? Но мне никто ничего не предлагал пока еще, - добавил Сергей Самоуков.

По информации «Преступности.НЕТ», такие же предложения поступали главе Новоодесской райгосадминистрации Владимиру Суровцеву, однако его комментарий получить не удалось.

Напомним, ранее глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что главы РГА Николаевщины, где сейчас нет руководства, уже проходят отбор.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 июля, уволил ряд глав районных государственных администрации, в том числе и в Николаевской области.

Также известно, что глава Снигиревской РГА Инна Бойко 2 июля написала заявление об увольнении по собственному желанию.