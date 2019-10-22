Руководство Николаевской ОГА в рамках программы LIFT встретилось с кандидатами на глав РГА

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник встретился с кандидатами на должность руководителей райгосадминистраций в рамках программы LIFT.

Об этом сообщают в пресс-службе ОГА.

Стадник сообщил, что на должность каждого главы ОГА претендуют несколько человек, а каждый из кандидатов имеет свое виденье по поводу решения проблем.

«Это люди, которые имеют видение развития области, знают, как решать насущные вопросы и как объединить усилия всех желающих над созданием современной Николаевщины. Отбор кандидатов будет не простой, ведь где-то на одну должность претендует несколько человек», - сообщил глава ОГА.

Также глава ОГА отметил, что потребовал от кандидатов честности и прозрачности.

«Во время общения отметил очень простые, но сверхважные вещи: от каждого, кто претендует на ответственную должность руководителя, требую честности и прозрачности в работе. И помните, главной целью для вас должно быть благосостояние людей», - добавил Стадник.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 июля, уволил ряд глав районных государственных администрации, в том числе и в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что глава Снигиревской РГА Инна Бойко 2 июля написала заявление об увольнении по собственному желанию.