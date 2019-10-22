Комитет ВР и советник секретаря СНБО проводят выездное заседание в «серой зоне» на Донбассе

Парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий проводит выездное заседание в Луганской и Донецкой областях, которое продлится 5 дней.

Об этом сообщает председатель комитета народный депутат член депутатской группы «За будущее» Дмитрий Лубинец, которого цитирует пресс-служба комитета.

«Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в «серой» зоне», - заявил нардеп Лубинец.

По словам Лубинца, такой формат заседания поможет нардепам принимать эффективные решения.

Новоназначенный советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо тоже присутствует в этом путешествии, как свидетельствует его Facebook-страница.

По его словам, участники выездного заседания много общаются: с военными, депутатами, местными властями и рядовыми гражданами. Планируется также осмотр разрушенных и реконструируемых зданий в Красногоровке, Марьинского района.

Стоит отметить, что народные депутаты Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Вадим Новинский, которые входят в состав комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, проигнорировали выездное заседание,

Напомним, 21 октября Сергей Сивохо был назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.