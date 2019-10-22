Контрразведка СБУ в аэропорту «Борисполь» задержала экс-замминистра экономики, подозреваемого в шпионаже на спецслужбы РФ

Контрразведка СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Юрия Бровченко.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Бровченко задержали «за нанесение масштабного ущерба обороноспособности нашему государству». В связи с этим «он подозревается в государственной измене».

СБУ установила, что Бровченко совместно с чиновниками госпредприятия «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной холдинговой компании «Артем» действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

«Служба безопасности Украины задержала экс-заместителя министра экономики, который подозревается в государственной измене за нанесение масштабной ущерб обороноспособности нашего государства. Оперативники и следователи СБУ установили, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной холдинговой компании «Артем» действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании. Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов США», - говорится в сообщении.

«В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. Зато иностранная компания оборудования в Украине не поставляла. Действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение Вооруженных Сил боеприпасами во время противодействия российской агрессии. 22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в международном аэропорту «Борисполь» бывшего заместителя Министра экономического развития и торговли Украины. Експосадовцю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины», - отмечают в СБУ.

Также в СБУ сообщают, что 17 октября в Киеве сотрудники СБУ в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании.

«Гражданину Украины объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена), иностранцу по ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий. Госчиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен. Решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу», - сказано в сообщении.

По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, за результаты которых изъяты документы и другие носители информации, свидетельствующие об их причастности к совершению противоправной деятельности в ущерб интересам Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Отметим, что Бровченко также проходит фигурантом по делу Гладковского. Следователи сообщают, что Гладковский звонил заместителю министра экономического развития Юрию Бровченко и обсуждал с ним технические детали того, как внести «Богдан Моторс» в Государственный оборонный заказ. В 2017 году министр обороны Степан Полторак издал письмо, которым запретил участвовать в закупках предприятиям, локализация которых менее 60%. В «Богдан Моторс» локализация была 26%. Гладковский, Павловский и Бровченко способствовали тому, чтобы письмо отозвали. Первый контракт был заключен на сумму 130 млн ($5,1 млн). В мае получили предоплату — 90 млн ($3,5 млн).

Напомним, ранее СБУ сообщала, что подозревает бывшего заместителя министра экономики в шпионаже для спецслужб России

Справка: Юрий Бровченко в 2010-2011 годах возглавлял департамент утилизации компонентов ракетного топлива и ракет и боеприпасов в Министерстве обороны Украины. С 2011 по 2015 годы работал в Минэкономразвития (министром экономики с 2011 по 2012 год был Петр Порошено - ПН) на должностях директора департамента экономики обороны и безопасности, заместителя директора департамента экономики обороны и безопасности - начальника управления мобилизационной работы и резервов. До назначения на должность заместителя Министра экономического развития и торговли Украины направлял работу мобилизационного подразделения в Государственном концерне «Укроборонпром».