«Уволят тысячи человек», - министр Дубилет анонсировал масштабную реформу Госаудита

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет анонсировал существенное реформирование Государственной аудиторской службы Украины, которая раньше называлась Контрольно-ревизионное управление (КРУ).

Об этом он написал на своей странице в Telegram

«Последние несколько недель мы занимались функциональным аудитом Госаудита (звучит иронически). Сейчас там работает 3212 человек, и они получают опасно низкие зарплаты. К чему это может приводить, можете догадаться. Количество сотрудников этого органа будет сокращено до 400», — написал Дубилет.

Он очертил несколько ключевых направлений реформы:

- Госаудит будет фокусироваться на серьезном мошенничестве. Сотрудники, которые останутся в ведомстве, должны быть настоящими профессионалами, работающими по международным стандартам; - Уберут определенное дублирование функций между Госаудитом и Счетной палатой, а также Госаудитом и силовыми органами; - Большие госкомпании будут проходить аудит в частных аудиторских компаниях. - Согласно мировой практике, Госаудит передают под Министерство финансов.

Дубилет добавил, что сокращение кадров – это болезненный процесс, поэтому его команда будет сотрудничать с Гоструда и профсоюзами, чтобы найти уволенным сотрудникам Госаудита новую работу.

Напомним, Кабмин передал Госстат в управление министра Дубилета.