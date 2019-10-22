Губернатор Стадник обговорил с перевозчиками Николаевщины проблемные вопросы

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник встретился с руководителями фирм-перевозчиков, которые обслуживают направления в Николаевской области.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.

В ходе встречи обсуждались вопросы о безопасности на дорогах во время зимнего периода.

«Все перевозчики должны обеспечить полную готовность транспортных средств к сложным погодным условиям. В свою очередь, соответствующим областным службам поручил принять все необходимые меры, чтобы непогода не застала нас «врасплох». Кроме того, я обратился к правительству с предложением предоставить для Николаевской области современную снегоочистительную технику, ведь как показывает опыт прошлых лет, область в этом действительно нуждается», - написал Стадник.

Также Александр Стадник сообщил, что поручил управлению «Укртрансбезопасности» в Николаевской области пресечь работу нелегальных перевозчиков. Кроме того, глава ОГА обговорил проблему льготных перевозок.

«Существует несколько инструментов, которые позволяют перевозчикам осуществлять бесплатную перевозку льготников и получать за это компенсацию. Дал соответствующие поручения. Уверен, что совместно найдем именно тот инструмент, который соответствует особенностям Николаевской области и удовлетворит потребности всех, в первую очередь, социально незащищенных людей», - написал Стадник.

Также был обсужден вопрос качества дорог.

Напомним, что в феврале 2018 года в Николаевской областной государственной администрации прошло заседание конкурсной комиссии, которая должна была отобрать фирмы-перевозчики на областные маршруты, однако по итогам заседания все претенденты были сняты с конкурса.