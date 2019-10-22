В американские выборы вмешиваются Россия, Иран и Китай, - основатель Facebook Цукерберг

На результат президентских выборов в США 2020 года пытаются повлиять Россия, Иран, Китай.

Об этом заявил исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг, сообщает Интерфакс-Украина.

- В настоящее время мы видим, как Россия, Иран и Китай все активнее и, используя все более изощренные тактики, пытаются вмешаться в выборы, — сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Однако Цукерберг считает, что соцсеть сможет обеспечить должный уровень защиты от вмешательства, так как с момента проведения прошлых выборов 2016 года компания получила серьезный опыт в предотвращении вмешательства в выборы в разных концах света, в том числе во Франции, Германии, Индии, Бразилии.

- Мы способны оперативно обнаруживать их (попытки вмешательства) и предпринимать необходимые действия, — добавил он, отметив, что «наши системы сейчас намного более усовершенствованные, чем в прошлом».

Интервью Цукерберга предшествовало удаление четырех сетей аккаунтов и групп в Facebook и Instagram, которые отметились «скоординированным неавторизованным поведением».

Компания заявила, что три из этих групп были иранскими, а одна – российская.

- Они были нацелены на пользователей США, Северной Африки и Латинской Америки… В каждом из этих случаев люди, которые занимались этой деятельностью, координировали свои действия между друг другом и использовали фейковые аккаунты, чтобы выдавать себя за других. Это и стало основанием для наших действий, — заявили в Facebook.

Напомним, ранее издание «The Washington Post» представило прямые доказательства о вмешательстве России в выборы США.