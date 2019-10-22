«Приходят СМС-ки о том, что их родственники погибнут», - министр экономики Милованов заявил, что неизвестные угрожают его заместителям

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил об угрозах, которые поступают в адрес его заместителей якобы от коррупционеров, недовольных увольнением с госпредприятий.

Об этом он сказал на сегодняшнем брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, отвечая на вопрос о предложении олигарха Игоря Коломойского уйти в отставку, Милованов сказал, что не комментирует подобные вещи.

- Я – министр экономики, я не комментирую просьбы людей, бизнесменов написать заявление об увольнении. Это правильно, я думаю. Это так в развитой стране должен вести себя чиновник, который является ответственным. Если есть процесс, есть определенные правила. Это не должно быть шоу. Мы должны работать. Моя задача – развивать экономику, прогнозировать экономику, моя задача – приватизировать те активы, которыми государство неэффективно пользуется. Моя задача – изменить людей, уволить тех, кто ворует. Я этим занимаюсь, - заявил министр экономики.

- Я не комментирую то, что говорит бизнес. Много бизнеса будет недовольно или не будет понимать, это нормально... Например, моим заместителям угрожают, их семьям угрожают за то, что они увольняют коррупционеров с государственных предприятий. Им приходят СМС-ки о том, что их родственники погибнут, тому подобное, - отметил министр.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что есть некоторые «товарищи», которые продолжают ходить по властным кабинетам и пытаются о чем-то «договориться».