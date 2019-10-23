В Японии Президент Украины встретился со Штайнмайером и обсудил с ним ситуацию на Донбассе

В рамках рабочего визита в Японию Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Стороны обсудили текущую ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

«Достижение мира на Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Лидеры стран сошлись во мнении, что Нормандский формат сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.

«Украина выполнила свою часть для возобновления работы «Нормандской четверки». Рассчитываем на проведение встречи лидеров «Нормандской четверки» в ближайшее время, ведь все преграды устранены», – отметил Владимир Зеленский.

Президент пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Украину.

Как известно, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».