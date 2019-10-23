Нардеп Дубинский анонсировал прохождение полиграфа в прямом эфире вместе с главой «СН» Арахамией

Народный депутат от фракции Слуга народа Александр Дубинский анонсировал прохождение детектора лжи совместно с главой фракции Давидом Арахамией.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента могут проверить одиннадцать народных депутатов Украины из фракции партии «Слуга народа», которые входят в состав финансового комитета Верховной Рады на «детекторе лжи» из-за отказа поддержать проект закона о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов.