Нардеп Дубинский анонсировал прохождение полиграфа в прямом эфире вместе с главой «СН» Арахамией

Народный депутат от фракции Слуга народа Александр Дубинский анонсировал прохождение детектора лжи совместно с главой фракции Давидом Арахамией.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что в Офисе президента могут проверить одиннадцать народных депутатов Украины из фракции партии «Слуга народа», которые входят в состав финансового комитета Верховной Рады на «детекторе лжи» из-за отказа поддержать проект закона о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов.
«Сообщаю, - со мной детектор будет проходить глава фракции СН Арахамия. Прямая трансляция в 20-00. Не пропустите», - написал он.
При этом, с утра он предложил Давиду Арахамии и главе финансового комитета Верховной Рады Данилу Гетьманцеву извиниться перед ним за лживые обвинения или заявление на его счет.
«Ок. В связи с тем, что каждый может заблуждаться - до 12-00 готов принять официальные публичные извинения от главы фракции Давида Арахамии и главы финансового комитета Данила Гетьманцева за ложные обвинения или заявления, повлёкшие такие обвинения. Можно в фб в комментариях под этим постом. И не говорите потом, что я не джентльмен», - написал нардеп.
В комментариях под постом Давид Арахамия заявил, что не видит смысла в извинениях, так как у него есть косвенные факты подкупа отдельных членов комитета. При этом добавив, что Дубинский «не к месту», так как тот заранее озвучил свою позицию. Также он предложил пройти всем полиграф, чтобы вернуть доверие внутри фракции.
«Итак, чтобы не допустит инсинуаций, ещё раз объясню позицию членов финансового комитета Рады. Не будет ни схемы Яценко, ни монополии оценщиков, ни бесконтрольного Прозорро, ни непрозрачного сетами. Комитет ещё в пятницу принял решение разработать соответствующее альтернативное решение / или решения. Срок установили 2 недели. Первая рабочая группа в пятницу, 10-00 в комитете», - написал он.