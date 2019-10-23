Родственник Матиоса не прошел отборочный этап на должность главы «Укравтодора»

Евгений Барах и его советник Николай Шульга (фото из архива) Бывший исполняющий обязанности главы «Укравтодора» Евгений Барах, который в 2016 году руководил ведомством несколько месяцев, не прошел первый этап конкурса на должность главы «Укравтодора».

Об этом сообщил президент Всеукраинской дорожной ассоциации Артем Гриненко у себя на странице в Facebook.

Как известно, Барах ранее подал декларацию как кандидат на эту должность.

«Прошел первый отборочный этап. Согласно полученной нами информации, Батищев Андрей Васильевич и Барах Евгений Викторович, которые в прошлом занимали должность председателя Укравтодора, подавали документы на участие в конкурсе и не прошли первый этап», - написал Артем Гриненко.

Стоит отметить, что до назначения главой «Укравтодора» Славомира Новака в разгар ремонтных работ на дорогах Барах 4,5 месяца исполнял обязанности руководителя структуры, с 1 июня 2016 года.

При этом он принимал кадровые решения об увольнениях и назначениях руководителей Служб автодорог в областях. И, по заявлению профильного Министра инфраструктуры Владимира Омеляна, должен был в частности лично ответить за срыв дорожных работ на Николаевщине, куда прислал исполнять обязанности главного дорожника области своего советника Николая Шульгу. Именно под руководством Шульги в Службе автодорог признали, что строительный сезон 2016-го попросту «профукали». При этом в январе 2017 года Бараха перевели на новую руководящую должность - Первого заместителя председателя Государственного агентства резерва Украины.

Сам Евгений Барах, то как писали ранее «Новости Донбасса», может быть племянником заместителя Генерального прокурора Украины – Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

В 2014 году Анатолий Матиос женился на Ирине Барах – известной в Херсонской области предпринимательнице. В интервью изданию «Публичные люди» Ирина Барах рассказал о своем брате Викторе, который погиб в 1984 году в Афганистане, в том же году у него родился сын.

В 2014 году начальником Управления инновационного развития, начальником отдела анализа финансовой политики Департамента финансово-экономической работы «Укравтодора» был назначен уроженец Херсонской области 1984 года рождения Евгений Викторович Барах. 27 августа 2014 года Евгений Барах был назначен на должность первого заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины. По времени это совпадает с приходом Анатолия Матиоса на работу в Генеральную прокуратуру Украины.

При этом Барах отказался подтвердить или опровергнуть свои родственные связи с Матиосом. Журналисты ранее обращались к Евгению Бараху с соответствующим запросом, но он согласие на предоставление запрашиваемой информации не предоставил.