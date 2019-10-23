САП открыла уголовное дело из-за информации, что 11 нардепов от «Слуги народа» получили взятку по 30 тысяч долларов

САП зарегистрировала уголовное производство из-за информации о возможном совершении коррупционного преступления народными депутатами Украины при отказе голосовать на заседании комитета за законопроект относительно оценки недвижимости.

Об этом сообщается на Facebook-странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как известно, на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 11 нардепов от «Слуги народа», в том числе и николаевская депутат Ирина Аллахвердиева, не проголосовали за законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что руководство фракции подозревает, что часть нардепов от «СН» отказались поддерживать проект закона за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов.

«За информацией, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, якобы получили по 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании Комитета Верховной Рады. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение», – отметили в САП.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование САП поручила детективам НАБУ. Процессуальное руководство будет осуществлять Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Напомним, что народный депутат от фракции «Слуги народа» Александр Дубинский после скандала об этом возможном коррупционном преступлении анонсировал прохождение детектора лжи совместно с главой фракции Давидом Арахамией.