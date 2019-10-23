Нардеп Аллахвердиева назвала ситуацию с провалом голосования на комитете хайпом и отрицает, что брала взятку

Нардеп из Николаева и член финансового комитета Ирина Аллахвердиева отрицает, что брала взятку за провал голосования относительно законопроекта об оценке недвижимости, назвав такую информацию фейком и хайпом.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Как известно, на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 11 нардепов от «Слуги народа», в том числе и николаевская депутат Ирина Аллахвердиева, не проголосовали за законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что руководство фракции подозревает, что часть нардепов от «СН» отказались поддерживать проект закона за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов.

Аллахвердиева отметила, что поддерживает главу комитета Рады по вопросам финансов Данила Гетьманцева, отметив, что одного голосование не помешает работе по детенизации экономики и «схемы мы все равно ликвидируем».

При этом она также подчеркнула, что руководство фракции еще ей не сообщало о необходимости проверки на детекторе лжи.

«Относительно позорных фейках о $ 30 тыс .: не надо распространять и ссылаться на фейкового человека, фейкового борца с коррупцией и продюсера постоянных фейковых новостей. Если у кого есть реальные доказательства, пусть их продемонстрирует, а не будет ссылаться на фейковые инсайды», – отметила она.

Напомним, что САП по этой информации о взятке открыла уголовное производство и поручила расследовать его детективам НАБУ.

Президент Зеленский заявил, что все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе после скандала о возможной коррупции. Также Президент отметил, что если будет малейшая информация о возможном коррупционном преступлении, то этот факт должны расследовать соответствующие органы, с дальнейшим лишением депутатского мандата, если факт подтвердится.