В «Слуге народа» решили, что заниматься местными выборами будут главы ОГА и нардепы, – Копытин

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Народный депутат Украины Игорь Копытин, представляющий Николаевскую область в Верховной Раде, заявил, что руководство партии «Слуга народа» решили возложить ответственность за досрочные выборы на местах на глав облгосадминистраций и нардепов.

Об этом он заявил в среду, 23 октября, в комментариях журналистам, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На вопрос о том, когда намечены досрочные местные выборы, Копытин ответил, что их планируют провести весной 2020 года. При этом, ответственность за проведение выборов хотят возложить на народных депутатов и глав облгосадминистраций.  

- Были разговоры, подходили мы в Корниенко (первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко - ПН), подходили к Разумкову (спикер Парламента Дмитрий Разумков - ПН), спрашивали, сейчас в процессе формирования. Проблема в чем? Они хотят все это замкнуть на губернаторах, чтоб через них было… Совместно с депутатами, такой план. Но так как сейчас только 14 губернаторов назначено, вопрос висит в воздухе, - сказал Игорь Копытин.

Напомним, ранее в «Слуге народа» заявили, что местные выборы могут пройти по мажоритарной системе.

При этом ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что проводить досрочные выборы весной бессмысленно

Юлия Акимова

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