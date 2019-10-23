Советником секретаря СНБО назначили нардепа, который ранее возглавлял дочернюю компанию «Квартала»

Народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом сообщает «LIGA.net».

- В первую очередь, вижу свою роль в консультировании секретаря СНБО по социально-гуманитарным вопросам подконтрольной Украине территории. Именно эта работа будет в унисон с моей работой в комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Планов и задач для себя ставлю множество. Считаю, что впереди меня ждет много продуктивной работы, - отметил Ткаченко.

Ткаченко закончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля, а также Луганский национальный университет Тараса Шевченко. До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией «Мастер-шоу», которая занималась организацией гастролей известных артистов.

Был концертным директором певицы Тины Кароль, руководителем компании «Квартал-концерт». Возглавлял команду Владимира Зеленского на президентских выборах в Луганской области.

Напомним, что ранее продюсера «Квартала 95» Сергея Сивохо назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.