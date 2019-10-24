Известному КВНщику дали высокую должность в правительстве Калмыкии

Глава республики Калмыкия (Российская Федерация) Бату Хасиков назначил экс-капитана команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаева постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России и заместителем председателя правительства Калмыкии.

Об этом сообщает «Левый берег».

Хасиков отметил, что 37-летний Тарбаев – состоявшийся общественный деятель и один из наиболее известных калмыков.

«Когда-то мы с Сангаджи сказали друг другу, что, кем бы мы ни были, какими бы статусами ни обладали, мы всегда будем стараться делать что-то полезное, доброе для Калмыкии», - заявил Хасиков.

Он характеризовал Тарбаева как успешного предпринимателя, реализовавшего множество крупных проектов.

Напомним, в конце сентября в столице Калмыкии Элисте депутаты городского собрания избрали бывшего главаря «ДНР» Дмитрия Трапезникова новым главой администрации. В связи с этим в городе прошли акции протеста. Протестующие обратились к Трапезникову на украинском языке, заявив, что он уничтожал украинский язык на Донбассе, а теперь приехал уничтожать калмыцкий.